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Жилье в Darbenu seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Daubenai, Литва
Дом
Daubenai, Литва
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Настоящая литовская мечта – это качественный, теплый и светлый жилой дом с прудом в очень кр…
$441,716
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Дом в Дарбенай, Литва
Дом
Дарбенай, Литва
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
5 комнатный дом (121,56 квадранта.) с 42 барной землёй в Дарбенае, Паланге, районе Кретинга …
$125,366
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Darbenu seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
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