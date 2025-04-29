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Жильё в Ceikiniai eldership, Литва

1 объект найдено
Дом в Ceikiniai, Литва
Дом
Ceikiniai, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Новое здание усадьбы площадью 104,55 кв.м. с 15,01 га земли, сауны и сельскохозяйственных зд…
$61,091
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Capital
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Параметры недвижимости в Ceikiniai eldership, Литва

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