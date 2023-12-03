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Жильё в Butrimoniu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с Furnace heating в Dailides, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Dailides, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
71.02 КВ.М ЖИЛОЙ ДОМ С 2 ФЕРМЕРСКИМИ КОРПУСАМИ БЭИ 42 АРО СКЛЫПУ, ЗЕЛЕНЫЙ Г. 24, ПУРВЕНУ Р. …
€27,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių

Параметры недвижимости в Butrimoniu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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