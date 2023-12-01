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Земельные участки в Bukoniu seniunija, Литва

1 объект найдено
Земельные участки в Liepiai, Литва
Земельные участки
Liepiai, Литва
Йонавский район. Букон старый. В июле продано 3 га. участок земли. Отличное место для фермер…
€20,000
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