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Жильё в Bukoniu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с Furnace heating в Mimainiai, Литва
Дом с Furnace heating
Mimainiai, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
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€59,000
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Capital
Языки общения: English
Дом в Vaivadiskiai, Литва
Дом
Vaivadiskiai, Литва
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ДОМЕ С БОЛЬШИМ РАЗДЕЛОМ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ И ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПОВ…
€79,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Bukoniu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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