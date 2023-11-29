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Дома в Buivydziu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с Furnace heating в Tusciauliai, Литва
Дом с Furnace heating
Tusciauliai, Литва
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
€379,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Tusciauliai, Литва
Дом с Furnace heating
Tusciauliai, Литва
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
€379,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Buivydziu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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