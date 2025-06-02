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Дома с гаражом в Bubiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Pasvines, Литва
Дом
Pasvines, Литва
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Продажа пространства и разглашение дистрибуции с домом Ищете мир и природу всего в 20 минут…
$63,823
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Bubiu seniunija, Литва

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