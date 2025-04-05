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Дома в Bubiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Didlauke, Литва
Дом
Didlauke, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Длительность строительства Серы с комфортом - сфотографирована и подготовлена к новой жизнен…
$144,644
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Параметры недвижимости в Bubiu seniunija, Литва

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