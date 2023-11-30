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Дома в Birzu miesto seniunija, Литва

5 объектов найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Биржай, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Биржай, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Жилой дом на продажу в Паскаль г. В городе сток. Дом удобно расположен – на одной из главных…
€49,500
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с Furnace heating в Биржай, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Биржай, Литва
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДОМА В JOVAR G., BIRD. ДОМ В РАМИО И ПАТОГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В МЕСТЕ – КАРТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЛИ…
€60,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Биржай, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Биржай, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
НЕ ИМЕЙТЕ ЦЕНТР ПТИЦЫ, ИЗМЕНЕНИЕ G. ДОМ С 8 АРИР РАЗДЕЛОМ. МЫ ВСЕ ГОРОДСКИЕ СВЯЗЬ, ЧАСТНЫЙ К…
€79,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Биржай, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Биржай, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
В ГОРОДЕ ПТИЦА, ЖИВОЙ ДОМ ДВЕ БОЛЬШИХ, С РАЗДЕЛОМ ERDUS 8.15. Жилой дом, фермерское здание с…
€80,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с Furnace heating в Биржай, Литва
Дом с Furnace heating
Биржай, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
SODYBA MARKETING G. 2, BIRD SOME, BIRD RAJ. Усадьба в хорошо видимом месте рядом с полосой –…
€40,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Birzu miesto seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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