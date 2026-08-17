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Дома в Бирштонском самоуправлении, Литва

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1 объект найдено
Дом в Бирштонас, Литва
Дом
Бирштонас, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продажа ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМОВА В КВАРТЕ БЕКИНГ, СТРАНА МИКСИЧНАЯ, БИРШТОН! ------------- При…
$265,480
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Capital
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Параметры недвижимости в Бирштонском самоуправлении, Литва

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