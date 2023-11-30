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Жильё в Бирштонское самоуправление, Литва

Birstonas
10
11 объектов найдено
Дом с Furnace heating в Matiesionys, Литва
Дом с Furnace heating
Matiesionys, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
АУТЕНТИЧНЫЙ СОДИ С АЯЛЬНЫМ ЗДАНИЕМ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЯХ НЕМУНО ВОЕННОГО. МЕСТО, ПРЕДСТАВЛЕН…
€68,000
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Capital
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Дом в Birstonas, Литва
Дом
Birstonas, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
€259,910
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Capital
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Дом с газовым отоплением в Birstonas, Литва
Дом с газовым отоплением
Birstonas, Литва
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
В МЕСТЕ BIRSTON CURORTO RAMIO ПРОБАНГУС ВЫБРАН, ДОМ УЧРЕЖДЕН В КАЧЕСТВЕ. Эксклюзивный дом в…
€990,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector в Birstonas, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Birstonas, Литва
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Этаж 3/4
ВЫБРАННОЕ КАЧЕСТВО И РЕЗЮМЕ 2 K. БУТАС БИРСТОН ЦЕНТР С БОЛЬШИМ БАЛКОНОМ. ПРИБЫЛЬ ОТ ДЕЯТЕЛЬ…
€190,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Birstonas, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Birstonas, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
ВАШ ВЫБОР ЖИТЬ В КУРОРТЕ - ПОЖАЛУЙСТА! ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ В РАМИО БИРСТОНСКИХ КУРОРТОВ…
€160,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Birstonas, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Birstonas, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Продается полностью оборудованный коттедж энергетического класса A +, окруженный природой, с…
€329,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Birstonas, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Birstonas, Литва
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/5
3 НОМЕРА КУПИТЬ К ВАШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФАНТАЗИЙ! ИКИ ЦЕНТРО ВСЕГО 300. 3 k продается в тихом, т…
€80,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Birstonas, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Birstonas, Литва
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Этаж 3/4
НА ОБЪЕКТЕ БИРСТОН-ЦЕНТР, В ГАТСРЕДЕ, SELLOW BUTES ОТ 38,82 кв.м – 143,68 кв.м. …
€114,268
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с интернетом, с Construction Brick в Birstonas, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с интернетом, с Construction Brick
Birstonas, Литва
Комнаты 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/4
ERDVUS, КАЧЕСТВО И РЕЗЮМЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИСЬ С СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ КОРОБКО…
€199,900
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Birstonas, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Birstonas, Литва
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
Проигрывание в городе Шестого города с Гарелином и большими 18.18 A. ЗЕМЛЯ СКЛИПУ. ПОЛНАЯ И…
€334,999
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector в Birstonas, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Birstonas, Литва
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 4/4
СОВРЕМЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ТИПА ЛОФТО НА ПРОДАЖУ В ЦЕНТРЕ БИРСТОНА ПРЕИМУЩЕСТВА Ремонт в 2008…
€88,000
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Capital
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Типы недвижимости в Бирштонское самоуправление

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Бирштонское самоуправление, Литва

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