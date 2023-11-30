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Realting.com
Литва
Жилая
Бирштонское самоуправление
Жильё в Бирштонское самоуправление, Литва
Birstonas
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11 объектов найдено
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Дом с Furnace heating
Matiesionys, Литва
80 м²
1
АУТЕНТИЧНЫЙ СОДИ С АЯЛЬНЫМ ЗДАНИЕМ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЯХ НЕМУНО ВОЕННОГО. МЕСТО, ПРЕДСТАВЛЕН…
€68,000
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Capital
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Дом
Birstonas, Литва
103 м²
1
€259,910
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Capital
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Дом с газовым отоплением
Birstonas, Литва
198 м²
2
В МЕСТЕ BIRSTON CURORTO RAMIO ПРОБАНГУС ВЫБРАН, ДОМ УЧРЕЖДЕН В КАЧЕСТВЕ. Эксклюзивный дом в…
€990,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Birstonas, Литва
2
61 м²
3/4
ВЫБРАННОЕ КАЧЕСТВО И РЕЗЮМЕ 2 K. БУТАС БИРСТОН ЦЕНТР С БОЛЬШИМ БАЛКОНОМ. ПРИБЫЛЬ ОТ ДЕЯТЕЛЬ…
€190,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Birstonas, Литва
60 м²
1
ВАШ ВЫБОР ЖИТЬ В КУРОРТЕ - ПОЖАЛУЙСТА! ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ В РАМИО БИРСТОНСКИХ КУРОРТОВ…
€160,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Birstonas, Литва
124 м²
3
Продается полностью оборудованный коттедж энергетического класса A +, окруженный природой, с…
€329,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Birstonas, Литва
3
64 м²
1/5
3 НОМЕРА КУПИТЬ К ВАШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФАНТАЗИЙ! ИКИ ЦЕНТРО ВСЕГО 300. 3 k продается в тихом, т…
€80,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Birstonas, Литва
2
41 м²
3/4
НА ОБЪЕКТЕ БИРСТОН-ЦЕНТР, В ГАТСРЕДЕ, SELLOW BUTES ОТ 38,82 кв.м – 143,68 кв.м. …
€114,268
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с интернетом, с Construction Brick
Birstonas, Литва
2
92 м²
2/4
ERDVUS, КАЧЕСТВО И РЕЗЮМЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИСЬ С СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ КОРОБКО…
€199,900
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Birstonas, Литва
191 м²
2
Проигрывание в городе Шестого города с Гарелином и большими 18.18 A. ЗЕМЛЯ СКЛИПУ. ПОЛНАЯ И…
€334,999
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Birstonas, Литва
2
59 м²
4/4
СОВРЕМЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ТИПА ЛОФТО НА ПРОДАЖУ В ЦЕНТРЕ БИРСТОНА ПРЕИМУЩЕСТВА Ремонт в 2008…
€88,000
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