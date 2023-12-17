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Дома в Bilioniu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating в Bilioniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating
Bilioniai, Литва
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
€30,000
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Bilioniu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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