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Земельные участки в Batniavos seniunija, Литва

1 объект найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Batniava, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Batniava, Литва
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОВЕРКИ. _____________________ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Цена - 7500 е…
€6,000
в месяц
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Capital
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