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Дома с гаражом в Batniavos seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Kriemala, Литва
Дом
Kriemala, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Деревянный садовый дом продается в 7,55 барном участке, в садовом сообществе «Кримала». ----…
$42,954
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