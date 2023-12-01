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Дома в Batniavos seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Bubiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Bubiai, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Отличное предложение для тех, кто ищет усадьбу дальше от городской суеты. Вы сможете наслади…
€29,900
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Batniavos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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