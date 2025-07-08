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Коммерческая недвижимость в Barzdu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 118 м² в Барздай, Литва
Коммерческое помещение 1 118 м²
Барздай, Литва
Площадь 1 118 м²
Этаж 1
Отправка БАРДА СЕРЕАЛОВ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ЛОГИСТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ БЕЗОПАСНОСТИ 3…
$141,344
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