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Земельные участки в Baltoji Voke Eldership, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки в Zagarine, Литва
Земельные участки
Zagarine, Литва
ХОРОШО 12.86 коммерческий участок со ГОСУДАРСТВАМИ ДЛЯ строительства коммерческого здания на…
€26,999
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Senieji Maceliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Senieji Maceliai, Литва
В уютном месте Инициаторы р. self., Old Macel k. массив земель, граничащих с общей площадью,…
€15,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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