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Дома в Baltoji Voke Eldership, Литва

1 объект найдено
Дом в Rudninkai, Литва
Дом
Rudninkai, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
МЕРЧИУС ИПС ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО ПОЛУЧЕННЫМ 91.89 КВ.М. ДНЯ С ЛИКВИДОМ 5.52 А. НА…
$165,924
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Capital
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Параметры недвижимости в Baltoji Voke Eldership, Литва

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