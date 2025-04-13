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Жильё в Balninku seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Geliogaliai, Литва
Дом
Geliogaliai, Литва
Площадь 63 м²
Продается усадьба в Молетайском районе недалеко от Цветочного озера. Вы ищете уголок поко…
$92,661
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Параметры недвижимости в Balninku seniunija, Литва

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов