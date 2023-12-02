Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Balbieriskio seniunija

Земельные участки в Balbieriskio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки в Бальберишкис, Литва
Земельные участки
Бальберишкис, Литва
€91,350
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Бальберишкис, Литва
Земельные участки
Бальберишкис, Литва
ПОТОК 50а В ГОРОДЕ БАЛБИРА ______________________________________________________ 50 акров у…
€7,500
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти