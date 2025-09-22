Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Balbieriskio seniunija
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Balbieriskio seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Бальберишкис, Литва
Дом
Бальберишкис, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Продажа белого MSTL. - Семья за жизнь и силу. Ищете дом, который сочетает в себе комфорт, ую…
$82,768
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
