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Дома в Balbieriskio seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Бальберишкис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Бальберишкис, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продается в Приен Р., дом в центре Балбиршкис. Дом владеет фермерским зданием, колодцем и 11…
€18,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Balbieriskio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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