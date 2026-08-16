Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Baisogalos seniunija
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Baisogalos seniunija, Литва

;
1 объект найдено
Дом в Baisogala, Литва
Дом
Baisogala, Литва
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Подвергнутые процессуальные действия в бейзогене с большой болезнью ------------------------…
$87,843
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Baisogalos seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти