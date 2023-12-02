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Коммерческая недвижимость в Baisogalos seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с Local boiler-room в Baisogala, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с Local boiler-room
Baisogala, Литва
Площадь 41 м²
Этаж 1
ВЫБОР ЦЕНТРАЛЬНОГО СВЕТА ПАТАЛПА В РАДВИЛЬСКОЙ ПАРТИИ!!! __________________________________…
€29,900
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с Furnace heating в Baisogala, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Baisogala, Литва
Площадь 155 м²
Этаж 1
OPENING ACTION IN BARAS PLAY 8 ARIR SECTION WITH 155 KV.M. I BUILD. BUILDING IN GOOD PLACE,…
€45,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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