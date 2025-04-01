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Дома с гаражом в Babtai, Литва

1 объект найдено
Дом в Babtai, Литва
Дом
Babtai, Литва
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Babtas sells 330.45 sq.m. House with 14.69 a. On a plot of land. Near the Nevėžis River, in …
$174,768
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