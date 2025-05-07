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Жильё в Бабрунгском старостве, Литва

1 объект найдено
Дом в Didvyciai, Литва
Дом
Didvyciai, Литва
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
Продажа нежирной жидкости (9.76 А). С природой (214 квад). На носу, со знаменательным предуп…
$112,847
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Capital
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Параметры недвижимости в Бабрунгском старостве, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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