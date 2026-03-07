Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Aukstelku seniunija
  4. Жилая

Жилье в Aukstelku seniunija, Литва

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Kalnelio Grazioniai, Литва
Квартира 2 комнаты
Kalnelio Grazioniai, Литва
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
$19,708
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
