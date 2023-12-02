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Земельные участки в Aukstadvario seniunija, Литва

6 объектов найдено
Земельные участки в Tameliai, Литва
Земельные участки
Tameliai, Литва
ПРОДАЖА ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСЛЕДНИХ ОТДЕЛЕНИЙ В ВЫСОКОМ! ________…
€69,900
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Raipolis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Raipolis, Литва
€35,000
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Jurezeris, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Jurezeris, Литва
2.8 ХА ДОМА ЮЖНАЯ СТОРОНА ЭКЕР ДОМА. Гладкие леса в них, поэтому можно развивать частное по…
€30,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Sausaraistis, Литва
Земельные участки
Sausaraistis, Литва
Две сельскохозяйственные посылки на продажу в Тракай. 1240 акров от общего количества. Земел…
€52,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Tameliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Tameliai, Литва
€14,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Zabarauskai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Zabarauskai, Литва
ПРОДАЖА ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСЛЕДНИХ ОТДЕЛЕНИЙ В ВЫСОКОМ! ________…
€20,000
в месяц
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Capital
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