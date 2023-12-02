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Дома в Aukstadvario seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Sausaraistis, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Sausaraistis, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 2
€65,000
в месяц
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Tameliai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Tameliai, Литва
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
В небольшом уютном городке, в 60 км от столицы, дом с фермерскими зданиями продается в горах…
€170,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Aukstadvario seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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