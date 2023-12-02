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Коммерческая недвижимость в Aukstadvario seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Tameliai, Литва
Коммерческая
Tameliai, Литва
Площадь 1 201 м²
ПРОДАЖА 1200,7 кВ. М. ПЛОТ МЕСО СТРОИТЕЛЬСТВО С ЗЕМЛЕЙ, ПАЛЬУКН К. ТРЕК РЕМБЕРЫ ПРЕИМУЩЕСТВ…
€396,000
в месяц
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