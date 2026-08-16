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Жилье в Aukstadvario seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Raipolis, Литва
Дом
Raipolis, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Окрестности высокого духа — место, где природа говорит тихо и глубоко. Усадьба расположена м…
$370,977
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Дом в Jurgionys, Литва
Дом
Jurgionys, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продажа дома Якуша в природе, золотой сен. Для тех, кто ищет умиротворения и настоящего отды…
$219,127
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Aukstadvario seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
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