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Дома с гаражом в Ariogalos seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Milasaiciai, Литва
Дом
Milasaiciai, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
В МИЛАШИЧУ, РАСЕЙНИЧСКИЙ РАЙОН. ПРОДАЕТСЯ ДОМ С УЧАСТОКОМ 28А! ТИХОЕ МЕСТО! ---------------…
$43,689
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Параметры недвижимости в Ariogalos seniunija, Литва

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