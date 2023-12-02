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Квартиры в Ariogalos seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture в Paliepiai, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с With furniture
Paliepiai, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/5
€112,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Ariogalos seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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