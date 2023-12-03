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Квартиры в Ariogalos miesto seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Арёгала, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Арёгала, Литва
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Этаж 3/4
IN GOOD PLACE, ARIAL, IN THE BATCH, THE CLASS, ISSUED FOR THE ERDVUS 4 ROOMS --------------…
€42,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Ariogalos miesto seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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