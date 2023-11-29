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Дома в Аникщяйский район, Литва

13 объектов найдено
Дом с Furnace heating в Vikonys, Литва
Дом с Furnace heating
Vikonys, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
€53,900
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Аникщяй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Аникщяй, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
€69,900
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Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с сигнализацией в Аникщяй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с сигнализацией
Аникщяй, Литва
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
€279,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Kriokslys, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Kriokslys, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
€127,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Varkujai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Varkujai, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Большой палец. Хороший стенд площадью 131 кв.м. продается в деревне Варку. усадьба с подлинн…
€27,000
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Дом с Furnace heating в Vikonys, Литва
Дом с Furnace heating
Vikonys, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
СОДИ ДЛЯ ЖЕЛАНИЯ ИМЕТЬ ВАШУ ЛИЧНУЮ КОМНАТУ РАМПЛИ ОЭС. Усадьба находится в живописном месте,…
€39,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Azuozeriai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Azuozeriai, Литва
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
ДОМ А. ОДИНОЧНЫЙ Г., DOWNLOG K., ВЫСОКИЕ РАСЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ. IKI ANTYK CITY LIMITS ТОЛЬКО 4 KM…
€55,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Kriokslys, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Kriokslys, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
ИНДИЦИРОВАННЫЙ ДОМ ОЦЕНКИ АРХИТЕКТУРЫ К., ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЙ., НЕ ИМЕЕТ РУБИЧЕСКОГО ЭКДЖЕРА!…
€27,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Nakonys, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Nakonys, Литва
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
МЫ ХОТИМ В НЕКОТОРЫХ, VOS 5 KM. МЫ ХОТИМ УКАЗАТЬ ТРОПИКАЦИИ, НЕ В ИСПОЛНЕНИИ ЛЮБОГО КЛЕЯ, ВЫ…
€42,000
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Аникщяй, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Аникщяй, Литва
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Уникальная усадьба на продажу в прекрасном городе Свейлс, Mountaino g.19. Название имеет все…
€90,000
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Аникщяй, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Аникщяй, Литва
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
€90,000
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Дом в Pavirinciai, Литва
Дом
Pavirinciai, Литва
Площадь 3 216 м²
Количество этажей 2
Продается усадебный комплекс Savors площадью 44,97 га на обоих берегах реки Курированный, с …
€650,000
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Дом с Furnace heating в Svirnai II, Литва
Дом с Furnace heating
Svirnai II, Литва
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
ДОМ ВЫБОР II НЕКОТОРЫЕ ЗАПОМНИТЕ ГОСУДАРСТВА.!!! Продается дом в Анжериай, Каварско старый,…
€49,500
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Параметры недвижимости в Аникщяйский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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