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Коммерческая недвижимость в Аникщяйский район, Литва

4 объекта найдено
Коммерческая в Аникщяй, Литва
Коммерческая
Аникщяй, Литва
Площадь 39 м²
Этаж 1
€5,200
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Аникщяй, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Аникщяй, Литва
Площадь 274 м²
Этаж 1
IN THE EXECUTIVE, J. BILGESTIN G. SALE OR OPENED PROFIT TO ACTIVITY - BUILD - HOUSE WITH THE…
€199,000
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Capital
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Коммерческая в Vaidevuciai, Литва
Коммерческая
Vaidevuciai, Литва
Площадь 250 м²
Этаж 1
В НАПИСИ ДРУГОГО. НЕКОТОРЫЙ ЗВУКОВОЙ ПАТАЛП, БУВУС МУЖСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ------------------…
€9,000
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Capital
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Коммерческая с Furnace heating в Каварскас, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Каварскас, Литва
Площадь 743 м²
КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО С КЛАССИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДРУГОГО R. ( CAVARKAS ) ОБЩАЯ ИНФОРМА…
€49,000
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Capital
Языки общения: English
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