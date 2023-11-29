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Квартиры в Аникщяйский район, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted в Аникщяй, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Аникщяй, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/5
€59,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Аникщяй, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Аникщяй, Литва
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
€69,900
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Аникщяйский район, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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