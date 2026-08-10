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Жилье в Аникщяйском районе, Литва

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дома
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6 объектов найдено
Дом в Storiai, Литва
Дом
Storiai, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Разное слышание природы, но 44 года домов должны быть проданы из незаменимых источников в да…
$84,740
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Дом в Аникщяй, Литва
Дом
Аникщяй, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
Части дома J. Basanaviciaus g. 11, Anykščiai. 3-комнатная нестандартная планировка квартиры …
$72,672
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Дом в Каварскас, Литва
Дом
Каварскас, Литва
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
ДОМ С КОММЕРЧЕСКИМ И ЖИВЫМ ДОСТУПОМ К КАВАРСКЕ, РЕСПУБЛИКА А. 3 ✅ Адрес: Republic a. 3, Kav…
$50,367
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Квартира 3 комнаты в Аникщяй, Литва
Квартира 3 комнаты
Аникщяй, Литва
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
Нестандартная, просторная 3-комнатная квартира - коттедж J. Basanaviciaus g., Anykščiai. Ква…
$73,030
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Дом в Domeikiai, Литва
Дом
Domeikiai, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Усадьба является одноэтажной усадьбой в районе Anykščiai, деревня Domeikiai. Это исключитель…
$47,867
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Дом в Pavirinciai, Литва
Дом
Pavirinciai, Литва
Площадь 3 216 м²
Количество этажей 2
Продается усадебный комплекс Savors площадью 44,97 га на обоих берегах реки Курированный, с …
$740,798
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Параметры недвижимости в Аникщяйском районе, Литва

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