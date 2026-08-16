Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Anykščiai Eldership
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Anyksciai Eldership, Литва

;
2 объекта найдено
Дом в Storiai, Литва
Дом
Storiai, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Разное слышание природы, но 44 года домов должны быть проданы из незаменимых источников в да…
$84,740
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Аникщяй, Литва
Дом
Аникщяй, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
Части дома J. Basanaviciaus g. 11, Anykščiai. 3-комнатная нестандартная планировка квартиры …
$72,672
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Anyksciai Eldership, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти