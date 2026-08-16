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Квартиры в Anyksciai Eldership, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Аникщяй, Литва
Квартира 3 комнаты
Аникщяй, Литва
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
Нестандартная, просторная 3-комнатная квартира - коттедж J. Basanaviciaus g., Anykščiai. Ква…
$73,030
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Capital
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Параметры недвижимости в Anyksciai Eldership, Литва

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