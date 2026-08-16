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Жилье в Anyksciai Eldership, Литва

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3 объекта найдено
Дом в Storiai, Литва
Дом
Storiai, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Разное слышание природы, но 44 года домов должны быть проданы из незаменимых источников в да…
$84,740
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Квартира 3 комнаты в Аникщяй, Литва
Квартира 3 комнаты
Аникщяй, Литва
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
Нестандартная, просторная 3-комнатная квартира - коттедж J. Basanaviciaus g., Anykščiai. Ква…
$73,030
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Дом в Аникщяй, Литва
Дом
Аникщяй, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
Части дома J. Basanaviciaus g. 11, Anykščiai. 3-комнатная нестандартная планировка квартиры …
$72,672
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Параметры недвижимости в Anyksciai Eldership, Литва

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