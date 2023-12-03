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Земельные участки в Antazaves seniunija, Литва

1 объект найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Velikuskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Velikuskes, Литва
In a beautiful and good place, the Sart Regional Park, the Sartar Hydrographic Reserve sells…
€25,000
в месяц
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