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Жильё в Antanavo seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Antanavas, Литва
Дом
Antanavas, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
House for sale with outbuilding, Marijampolės g.80, Antanavas village, Kazlų Rūda mun. A gre…
$14,116
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Параметры недвижимости в Antanavo seniunija, Литва

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов