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Литва
Земельные участки
Алитусский район
Земельные участки в Алитусский район, Литва
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20 объектов найдено
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kaniukai, Литва
€71,600
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки
Zaidai, Литва
€11,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37060063063
eimantas.andreikevicius@capitalrealty.com
Земельные участки
Likiskeliai, Литва
8.2 ARO ДОМ СЕКЦИЯ С A+ КЛАСС ДОМАШНИЙ ПРОЕКТ И СТАТИ ЛИД! Это прекрасная возможность инвес…
€44,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37060052052
nojus.bakunas@capitalrealty.com
Земельные участки
Likiskeliai, Литва
Продается участок в Алиту с проектом дома и разрешением на строительство. Вы можете выполнит…
€17,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37061339393
donatas.butrimas@capitalrealty.com
Земельные участки
Rutka, Литва
ЗОП СКЛИПАС МИКЛЕС К., КАУНО Г. Продается на территории одно- и двухъязычных жилых зданий.…
€23,800
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37064877728
ugne.butrime@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
cizikai, Литва
DPLYPAS ПЕРЕД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКЕРОМ, ПРОВЕРИТЬ, УСТАНОВИТЬ 55.00 ОВЕН ПОДАРОК СОБСТВЕН…
€7,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37065246551
ruta.dobiliene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Laburdiskes, Литва
24-акровый участок на продажу в деревне Юргиш. Отличная возможность построить дом своей мечт…
€16,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37060052052
nojus.bakunas@capitalrealty.com
Земельные участки
Alytupis, Литва
ПРОДАЖА ЭКСКЛЮЗИВНОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ И КОНФИДЕН…
€32,750
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37060122201
ligitas.bernatavicius@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Strielciai, Литва
SELLOW SOUTH OF HOME MANAGEMENT IN THE LOCATION OF THE RUN, THE OLYTAUS COUNTRY WHICH PUTES …
€6,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37064877728
ugne.butrime@capitalrealty.com
Земельные участки
cizikai, Литва
Продается участок площадью 70 акров на озере Акурия. Отличная возможность построить дом свое…
€21,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37060052052
nojus.bakunas@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Radziunai, Литва
INDICATORY MANAGEMENTS OF THE HOUSE IN THE SCHOOL OF THE RADDGESTIVAL, MINUTE ROAD DRAUSTOM …
€16,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37065535771
marija.lebedziuviene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Zaidai, Литва
¡Планируйте свое будущее здесь! ПРОДАНО 24 век. ГЛАВНАЯ Алитаус r РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ. Луксне …
€10,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37069824231
nerijus.caplikas@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Praniunai, Литва
ПРОДАВАЯ В ЛЕВОМ ПРИОРАХ В ЧАС, АЛИТАУ ! 68.33 сельскохозяйственный участок на продажу в де…
€13,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37069824231
nerijus.caplikas@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Alytupis, Литва
ДОМАШНЯЯ ПРОДАЖА В ТЕЧЕНИЕ ЛИЦ _____________________________________________________________…
€13,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37069824231
nerijus.caplikas@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Geisciunai, Литва
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОСЛЕДНИЙ РАЗДЕЛ АЛИТАУСА В РАДЖОНЕ ДО УЧАСТИЯ ДО ДОРОГИ! ПУТИКАЛЬНОЕ Р…
€8,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37065535771
marija.lebedziuviene@capital.lt
Земельные участки
Zaidai, Литва
ГЛАВНАЯ ПРОДАЖА 0,14 HA Участок для продажи находится в красивом и удобном месте, откуда вы…
€7,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068217000
mantas.navickas@capitalrealty.com
Земельные участки
Miklusenai, Литва
ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ В VENCY NEIGHBORHOOD . Участок находится в красивом месте. Доступ к у…
€13,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068217000
mantas.navickas@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
cizikai, Литва
ПРОДАЕТСЯ ЭЗЕР ЭЗЕР ЗЕМЛИ!!! _______________________________________________________________…
€29,700
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068217000
mantas.navickas@capitalrealty.com
Земельные участки
Likiskeliai, Литва
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ 0,6457 ХА Участок для продажи находится в красивом и уд…
€10,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068217000
mantas.navickas@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Likiskeliai, Литва
€11,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
+37068217000
mantas.navickas@capitalrealty.com
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