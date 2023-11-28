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Коммерческая недвижимость в Алитусский район, Литва

3 объекта найдено
Коммерческая с сигнализацией, с Total security of the building в Likiskeliai, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Total security of the building
Likiskeliai, Литва
Площадь 76 м²
Этаж 1
Нежилые помещения для продажи идеально подходят для автосервисной деятельности Помещения вк…
€55,000
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Capital
Языки общения: English
+37061339393 donatas.butrimas@capitalrealty.com
Коммерческая с Conference hall in the building в Giluiciai, Литва
Коммерческая с Conference hall in the building
Giluiciai, Литва
Площадь 375 м²
Подать заявку на профессиональную консультацию по недвижимости. • Я помогу приобрести эти по…
€310,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060413505 aurimas.girdvila@capitalrealty.com
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Rimenai, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Rimenai, Литва
Площадь 254 м²
Продается двухэтажное здание с действующим магазином. Здание находится недалеко от деревни М…
€26,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069824231 nerijus.caplikas@capitalrealty.com
Realting.com
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