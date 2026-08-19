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Коммерческая недвижимость в Алитусском районе, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 95 м² в Uzupiai, Литва
Коммерческое помещение 95 м²
Uzupiai, Литва
Площадь 95 м²
Промышленные помещения вблизи Алитуса - со всем оборудованием, в районе 40 арес Производств…
$115,930
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