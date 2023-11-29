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Квартиры-студии в Алитусский уезд, Литва

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1 объект найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Друскининкай, Литва
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Друскининкай, Литва
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 4
Друскининкай – город-курорт, расположенный на самом юге Литвы и каждый год посещают около 35…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Алитусский уезд, Литва

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