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Земельные участки в Alytaus seniunija, Литва

12 объектов найдено
Земельные участки в Zaidai, Литва
Земельные участки
Zaidai, Литва
€11,000
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Capital
Языки общения: English
+37060063063 eimantas.andreikevicius@capitalrealty.com
Земельные участки в Likiskeliai, Литва
Земельные участки
Likiskeliai, Литва
8.2 ARO ДОМ СЕКЦИЯ С A+ КЛАСС ДОМАШНИЙ ПРОЕКТ И СТАТИ ЛИД! Это прекрасная возможность инвес…
€44,500
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Capital
Языки общения: English
+37060052052 nojus.bakunas@capitalrealty.com
Земельные участки в Likiskeliai, Литва
Земельные участки
Likiskeliai, Литва
Продается участок в Алиту с проектом дома и разрешением на строительство. Вы можете выполнит…
€17,000
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Capital
Языки общения: English
+37061339393 donatas.butrimas@capitalrealty.com
Земельные участки в Rutka, Литва
Земельные участки
Rutka, Литва
ЗОП СКЛИПАС МИКЛЕС К., КАУНО Г. Продается на территории одно- и двухъязычных жилых зданий.…
€23,800
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Capital
Языки общения: English
+37064877728 ugne.butrime@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Laburdiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Laburdiskes, Литва
24-акровый участок на продажу в деревне Юргиш. Отличная возможность построить дом своей мечт…
€16,000
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Capital
Языки общения: English
+37060052052 nojus.bakunas@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Radziunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Radziunai, Литва
INDICATORY MANAGEMENTS OF THE HOUSE IN THE SCHOOL OF THE RADDGESTIVAL, MINUTE ROAD DRAUSTOM …
€16,500
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Capital
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+37065535771 marija.lebedziuviene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Zaidai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Zaidai, Литва
¡Планируйте свое будущее здесь! ПРОДАНО 24 век. ГЛАВНАЯ Алитаус r РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ. Луксне …
€10,000
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Capital
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+37069824231 nerijus.caplikas@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Praniunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Praniunai, Литва
ПРОДАВАЯ В ЛЕВОМ ПРИОРАХ В ЧАС, АЛИТАУ ! 68.33 сельскохозяйственный участок на продажу в де…
€13,500
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Capital
Языки общения: English
+37069824231 nerijus.caplikas@capitalrealty.com
Земельные участки в Zaidai, Литва
Земельные участки
Zaidai, Литва
ГЛАВНАЯ ПРОДАЖА 0,14 HA Участок для продажи находится в красивом и удобном месте, откуда вы…
€7,500
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Capital
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+37068217000 mantas.navickas@capitalrealty.com
Земельные участки в Miklusenai, Литва
Земельные участки
Miklusenai, Литва
ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ В VENCY NEIGHBORHOOD . Участок находится в красивом месте. Доступ к у…
€13,500
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Capital
Языки общения: English
+37068217000 mantas.navickas@capitalrealty.com
Земельные участки в Likiskeliai, Литва
Земельные участки
Likiskeliai, Литва
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ 0,6457 ХА Участок для продажи находится в красивом и уд…
€10,900
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Capital
Языки общения: English
+37068217000 mantas.navickas@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Likiskeliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Likiskeliai, Литва
€11,500
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Capital
Языки общения: English
+37068217000 mantas.navickas@capitalrealty.com
Realting.com
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