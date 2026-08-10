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Дома в Alytaus seniunija, Литва

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3 объекта найдено
Дом в Radziunai, Литва
Дом
Radziunai, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
25-этажный участок для продажи в стратегически удобном месте - поселке Жаушнейскес, всего в …
$33,620
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Дом в Miklusenai, Литва
Дом
Miklusenai, Литва
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Уютный и функциональный дом для продажи в Miklusėnai, Alytaus r., Jurginų g. Ищете просторн…
$201,134
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Дом в Буткунай, Литва
Дом
Буткунай, Литва
Площадь 296 м²
Количество этажей 1
СЕНТ-СПРИДЫ, ОДНОХОДНЫЙ ДОМ СО СВОИМ ЮГОМ. Это специальный проект, призванный создать комфо…
$227,710
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Параметры недвижимости в Alytaus seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
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