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Дома в Alytaus seniunija, Литва

5 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой в Norunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Norunai, Литва
Площадь 37 м²
Количество этажей 1
Продается участок площадью 7,72 га с прудом, коттеджем, частным лесом и разгонным ручьем чер…
€89,000
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Capital
Языки общения: English
+37067040086 justas.lapinskas@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Nemunaitis, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Nemunaitis, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
На живописных берегах Немуно Винджо одноэтажный дом - настоящая находка для любителей покоя …
€191,999
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Capital
Языки общения: English
+37061339393 donatas.butrimas@capitalrealty.com
Дом с бассейном, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Naujokai, Литва
Дом с бассейном, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Naujokai, Литва
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
ЖИВОТНЫЙ ДОМ МИККЛЕАНТЫ, ИСТОЧНИКИ ОЛИТЕЙН ГОРОДА Яркий, уютный дом с просторным внутренним…
€420,000
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Capital
Языки общения: English
+37067040086 justas.lapinskas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Geniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Geniai, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
ПРОДАНО СЛОВО АЛИТАУСУ РАДЖУ, МИРОСЛАВО К. --- ПРЕИМУЩЕСТВО: • Участок граничит с асфальтом,…
€23,000
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Capital
Языки общения: English
+37067040086 justas.lapinskas@capitalrealty.com
Дом с гаражом в Likiskeliai, Литва
Дом с гаражом
Likiskeliai, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Punsko g. 74, где роскошь и комфорт соединяются в двух совершенно новых д…
€125,500
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Capital
Языки общения: English
+37060052052 nojus.bakunas@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Alytaus seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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