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Земельные участки в Alsenu seniunija, Литва

6 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Dievogala, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Dievogala, Литва
ПРОДАНО КАУНО Р. В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАДИНУАЛ САНОЧНИК СЕЛЬСКОХОЗ…
€65,000
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Capital
Языки общения: English
+37069995247 gintautas.tamkevicius@capitalrealty.com
Земельные участки в Poderiskiai, Литва
Земельные участки
Poderiskiai, Литва
€31,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Digriai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Digriai, Литва
ПОЗЖЕ ПРИБЫЛИ КУБО Р.!!! ------------------------------------------------ ПРЕИМУЩЕСТВО: - ХО…
€50,000
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Capital
Языки общения: English
+37069986608 vismantas.stoskus@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Mastaiciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Mastaiciai, Литва
Хорошая возможность купить участок в центре Мастаи!!!! Общая информация: •Адрес – Каунас р.…
€20,000
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Capital
Языки общения: English
+37065025125 sigitas.smatavicius@capital.lt
Земельные участки с подведенным электричеством в Mastaiciai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Mastaiciai, Литва
ASFALTAS IKI PAT SKLYPO! ВСЕ СВЯЗЬ АНТ РИБОС!!! ХОТИТЕ ЖИТЬ В СОВЕТЕ ГОРОДА, А НЕ РАДЖОНЕ? …
€59,999
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Capital
Языки общения: English
+37060556625 ceslovas.savickas@capital.lt
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Poderiskiai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Poderiskiai, Литва
€34,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37065246551 ruta.dobiliene@capitalrealty.com
Realting.com
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