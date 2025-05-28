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Дома с гаражом в Alsenu seniunija, Литва

4 объекта найдено
Дом в Kujagalviai, Литва
Дом
Kujagalviai, Литва
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Всего в 23 км от центра Каунаса, на языке Kūjagalvių, продается усадьба с сауной и 133 га жи…
$89,543
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Дом в Mastaiciai, Литва
Дом
Mastaiciai, Литва
Площадь 454 м²
Количество этажей 2
Продажа, Практическая инсталляция, КВЕСТИАЛЬНЫЙ ИНТЕРЖЕРО-НАМ, ЛАПОР В ВСЕХ ХЕЛИЛ ГАТХ, МАСТ…
$330,510
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Дом в Jonuciai, Литва
Дом
Jonuciai, Литва
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Дом на продажу с гаражом Sermušnių g. Jonuciai! Чертово место семьи! Принципы: Большой учас…
$450,177
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Дом в Mastaiciai, Литва
Дом
Mastaiciai, Литва
Площадь 434 м²
Количество этажей 2
Пространство, Пространство, Пространство - ВЕЛИКОБРИТАНИЕ И ВЫ ПОЖИДЕТЕ В СИГНИФИЧЕСКОМ ИМЯ!…
$393,193
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Параметры недвижимости в Alsenu seniunija, Литва

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